MARKT USA/Kleine Gewinnmitnahmen zum Wochenstart

Zum Start in die neue Woche dürften an den US-Börsen erst einmal Gewinne mitgenommen werden. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas leichtere Eröffnung am Kassamarkt an. Hoffnungen, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, hatten Ende der vergangenen Woche die Kurse kräftig nach oben getrieben.

Am Montag haben allerdings schwache chinesische Konjunkturdaten der Stimmung einen Dämpfer versetzt. Die chinesische Wirtschaft hatte sich im Juli abgekühlt, weshalb sich die Notenbank des Landes zu einer überraschenden Zinssenkung gezwungen sah.

Nun richten sich alle Hoffnungen auf die USA, wie Esty Dwek, Chief Investment Officer bei Flowbank, dem Fernsehsender Bloomberg Television sagte. Dabei gelte das Augenmerk vor allem der Konsumfreude der Amerikaner, die sich im Verlauf der Woche an den Geschäftszahlen großer Einzelhändler wie Walmart, Target und Home Depot ablesen lassen dürfte. Der private Konsum steht für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung.

An Konjunkturdaten steht am Montag nur der Empire State Manufacturing Index für August auf der Agenda. Hier erwarten Volkswirte einen Rückgang auf 5,0 von 11,1 im Vormonat.

