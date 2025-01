MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen an Wall Street erwartet

DOW JONES--An den US-Börsen dürfte es am Donnerstag zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen, nachdem die Kurse dort drei Handelstage hintereinander zugelegt haben und der S&P-500 am Mittwoch im Verlauf auf seinen bisher höchsten Stand gestiegen ist. Der S&P-Future gibt vorbörslich um 0,2 Prozent nach und der Nasdaq-Future um 0,6 Prozent.

Anleger warten gespannt auf die Video-Ansprache des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Im Anschluss an seine Rede will sich Trump den Fragen einiger Unternehmenslenker stellen.

In den vergangenen Tagen hatten die US-Aktien davon profitiert, dass Trump sich mit Blick auf die angekündigten Strafzölle gemäßigter gab. Mit der Ankündigung des bis zu 500 Milliarden Dollar schweren KI-Infrastrukturprojekts Stargate brachte er Fantasie in die Aktien der betreffenden Unternehmen.

An Konjunkturdaten werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Zinspolitik ausrichtet. Aktuell herrscht am Markt die Meinung vor, dass die Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen unverändert lässt.

Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde. Schon am Mittwoch nach Börsenschluss hat Alcoa Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Der Aluminiumproduzent ist im Quartal in die Gewinnzone zurückgekeht, warnte aber, dass die von Trump geplanten Zölle die Wettbewerbsfähigkeit der Branche mindern könnten.

Die Aktie von Electronic Arts sackt derweil um über 15 Prozent ab. Der Anbieter von Videospielen hat seine Jahresprognose gekürzt.

