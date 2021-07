MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen nach Rekordhochs

Kleinere Gewinnmitnahmen dürften den Handel an den US-Börsen am Dienstag prägen. Nachdem die großen Aktienindizes am Montag neue Rekordstände markiert haben, liegen die Futures vorbörslich nun zwischen 0,1 und 0,4 Prozent im Minus.

Zentrales Thema bleibt die Bilanzsaison. Die bisher vorgelegten Zahlen haben überwiegend positiv überrascht. Dem steht aber die Sorge gegenüber, dass die wieder steigenden Corona-Fallzahlen die Erholung der Wirtschaft abwürgen könnten. Überdies haben viele Unternehmen mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen. Und nicht zuletzt belastet die stark gestiegene Inflation.

Schon am Montag nach Börsenschluss hat Tesla (vorbörslich +2,3%) über den Verlauf des zweiten Quartals berichtet. Der Hersteller von Elektroautos erzielte ein Rekordergebnis, das die Erwartungen der Analysten übertraf. Intel legte zwar keine Zahlen vor, präsentierte aber seinen Fahrplan für die Chipentwicklung bis 2025, mit dem das Unternehmen wieder die weltweite Nummer 1 werden will. Die Anleger scheinen nicht überzeugt, die Aktie verliert vorbörslich 2,1 Prozent.

Vor der Startglocke am Dienstag werden Zahlen von UPS, GE, 3M und Raytheon erwartet. Nach Handelsende folgen die Technologieriesen Alphabet, AMD, Apple und Microsoft, dazu einige Hochkaräter aus anderen Branchen.

An Konjunkturdaten werden vorbörslich die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem Juni veröffentlicht, eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index des Verbrauchervertrauens für Juli.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2021 06:22 ET (10:22 GMT)