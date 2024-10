MARKT USA/Knapp behauptet - Erzeugerpreise und Bankenzahlen im Blick

Zum Start in den Freitagshandel zeichnen sich an den US-Börsen kleine Verluste ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Im Blick stehen zunächst die Erzeugerpreise für September, nachdem am Vortag die Verbraucherpreise enttäuscht hatten. Diese waren im vergangenen Monat etwas stärker als erwartet gestiegen. Konjunkturseitig wird etwas später noch der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Oktober veröffentlicht. Anleger dürften auch die Details des chinesischen Konjunkturpakets abwarten, die Peking am Wochenende vorstellen will.

Daneben kommt die Bilanzsaison allmählich in Schwung mit Quartalszahlen der beiden Banken JP Morgan und Wells Fargo sowie des Vermögensverwalters Blackrock.

Tesla-Aktien fallen vorbörslich um 5,6 Prozent. Das fahrerlose "Robotaxi", das der Elektroautohersteller am späten Donnerstag vorgestellt hat, fällt bei den Anlegern durch. Mit der Aktie des Fahrdienstvermittlers Uber geht es derweil um rund 5 Prozent aufwärts. Das Unternehmen hat im vergangenen Monat eine Partnerschaft vereinbart, die auch fahrerlose Autos einschließt. Der Kurs des Wettbewerbers Lyft gewinnt 3,6 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2024 06:05 ET (10:05 GMT)