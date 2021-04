MARKT USA/Konjunkturpaket dürfte Aktienkurse stützen

An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag ein positiver Handelsauftakt ab, nachdem Präsident Joe Biden am späten Mittwoch sein geplantes Infrastrukturpaket vorgestellt hat. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,4 Prozent im Plus, der Future auf den technologielastigen Nasdaq-Index gewinnt 1,0 Prozent. Bidens Maßnahmenpaket umfasst neben der Sanierung von Straßen und Brücken auch verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Besonders der letztgenannte Punkt dürfte dem Technologiesektor zugutekommen.

Einen Wermutstropfen sehen Beobachter darin, dass die Maßnahmen mit Steuereinnahmen finanziert werden müssen, was die Anleger zunächst allerdings nicht sonderlich zu stören scheint angesichts der Aussicht auf eine Belebung der Wirtschaft. Wie weit die Erholung vorangekommen ist, dürften neue Konjunkturdaten zeigen: Am Donnerstag werden noch vor Handelsbeginn an der Wall Street Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Nach der Startglocke folgen die März-Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM für das verarbeitende Gewerbe sowie die Bauausgaben aus dem Februar.

Allerdings steht in den USA ein langes Wochenende bevor, was viele Anleger zur Zurückhaltung veranlassen könnte. Am Karfreitag bleiben die US-Börsen geschlossen, der Handel wird am Montag wieder aufgenommen.

Im Technologiesektor stehen Micron (vorbörslich +4,7%) und Western Digital (+6,1%) mit angeblichen Übernahmeplänen im Blick. Jeder der beiden Chiphersteller erwäge ein Übernahmegebot für die japanische Kioxia Holdings (ehemals Toshiba Memory), berichten informierte Personen. Als möglicher Kaufpreis werden 30 Milliarden Dollar genannt, die aber nach Meinung von Beobachtern gut investiert wären, weil Größe in der kapitalintensiven Branche von Bedeutung sei. Micron hat zudem überraschend gute Zahlen und einen optimistischen Ausblick veröffentlicht.

April 01, 2021 06:28 ET (10:28 GMT)