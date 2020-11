MARKT USA/Kräftiges Plus am Tag der US-Wahl

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag vor dem Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl starten. Laut den Umfragen besitzt der demokratische Herausforderer Joe Biden weiterhin einen komfortablen Vorsprung vor US-Präsident Donald Trump. Doch ob es wirklich zu einem Sieg reicht, wird von vielen Faktoren abhängen. Nicht zuletzt, ob der Amtsinhaber eine Niederlage akzeptieren wird. Die Sorge vor "chaotischen Verhältnissen" in den Tagen nach der Wahl geht weiter um, so ein Beobachter.

"Der Markt sieht einen Biden-Sieg als den sichersten Weg, um die Covid-19-Pandemie zu besiegen und einen positiven Ausgang der Konjunkturgespräche zu erreichen", sagt Analyst Paul Sandhu von BNP Paribas Asset Management. "Sollten die Demokraten als Gewinner aus der Wahl hervorgehen, dann könnte die Regierung weitere 3 Billionen Dollar ausgeben, um die US-Wirtschaft zu stärken", so Stephane Monier, Chief Investment Officer bei Lombard Odier. Das verliehe der in den vergangenen Wochen abgeschwächten Aktienmarktrally neuen Schwung, ergänzt der Teilnehmer.

Aktuell legt der Future auf den S&P-500 um 1,3 Prozent zu. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich. Es wird lediglich der Auftragseingang der Industrie für September bekannt gegeben.

Bei den Einzelwerten steht weiterhin die Berichtssaison im Fokus. Für die Aktien von Mondelez International geht es trotz überzeugender Geschäftszahlen vorbörslich um 0,2 Prozent nach unten. Paypal brechen trotz gutem Geschäftsausweis um 4,1 Prozent ein. Seit Jahresbeginn haben die Papiere jedoch um 72 Prozent zugelegt. Arista Networks erhöhen sich dagegen um 11,3 Prozent. Der Cloud-Software-Anbieter übertraf mit den Geschäftszahlen und dem Ausblick die Markterwartungen.

