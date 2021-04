MARKT USA/Kurse nach Gewinnmitnahmen stabilisiert erwartet

Nach zwei Handelstagen in Folge mit Gewinnmitnahmen sieht es für den Start an der Wall Street am Mittwoch nach einer zaghaften Gegenbewegung aus. Die Futures auf die US-Aktienindizes liegen zur Mittagszeit in Europa knapp im Plus. Nicht wenige Marktakteure bezeichnen das aktuelle Geschehen als "normale Verschnaufpause" in einem Bullenmarkt, in der nun die Risiken neu abgewogen würden.

Auf die Stimmung drücke derzeit auch, dass es in einigen Ländern wie Indien und Japan neue Corona-Infektionswellen gebe, die Zweifel an der erwarteten globalen Konjunkturerholung schürten, so Marktteilnehmer. Dazu kämen immer wieder Warnungen vor neuen Varianten des Covid-19-Virus, die möglicherweise resistent sein könnten gegen die verfügbaren Impfstoffe. Anlageexperte Shoqat Bunglawala von Goldman Sachs Asset Management spricht denn auch von einem wahrscheinlich noch von einiger Volatilität geprägten Umfeld.

Weiter abgewogen würden am Markt derweil die eintrudelnden Unternehmensergebnisse im ersten Quartal, die schon gut ausfallen müssten, um die Kursgewinner der jüngeren Vergangenheit und die vielfach hohen Bewertungen zu rechtfertigen. Am Berichtstag wartet unter anderem Verizon Communications mit seinen Zahlen auf.

Netflix hat bereits am späten Dienstag Quartalszahlen berichtet und beim Kundenwachstum massiv enttäuscht. Dass die Umsatz- und Gewinnzahlen die Erwartungen übertrafen, hilft wenig, die Aktie verliert vorbörslich 7,8 Prozent.

CSX geben um knapp 1 Prozent nach. Die Eisenbahngesellschaft verfehlte in der zurückliegenden Periode die Schätzungen des Marktes.

