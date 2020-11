MARKT USA/Kursfeuerwerk nach Biden-Wahlsieg erwartet

Die Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten dürfte an der Wall Street mit einer Erleichterungsrally beantwortet werden. Vorbörslich liegen die Futures auf die großen US-Aktienindizes zwischen 1,5 und 1,9 Prozent im Plus. Dabei feiern Anleger weniger die Personalie, sondern eher den Umstand, dass nach einer Phase der Ungewissheit endlich Klarheit herrscht - und mehr noch, dass sich an den bestehenden Machtverhältnissen im US-Kongress voraussichtlich nichts ändern wird. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten ihre Mehrheit verteidigt, der Senat dürfte weiter von dem Republikanern kontrolliert werden. Damit dürften für den Aktienmarkt ungünstige Vorhaben Bidens, etwa das Zurückdrehen der von Trump initiierten Steuersenkungen oder eine strengere Regulierung von Technologieunternehmen, kaum durchzusetzen sein. Marktteilnehmer hoffen auch auf eine Entspannung im Handelskrieg der USA mit China und anderen Ländern unter einem konzilianter auftretenden und berechenbareren Präsidenten Biden.

Wichtige Konjunkturdaten sind für Montag nicht angekündigt. Die Bilanzsaison in den USA läuft derweil allmählich aus. Vor der Startglocke wird McDonald's über den Verlauf des dritten Quartals berichten. Nach Handelsschluss werden Zoom und Beyond Meat Geschäftszahlen vorlegen.

Biogen dürften bei Wiederaufnahme des Handels heftig unter Druck geraten. Die Titel waren am Freitag vom Handel ausgesetzt worden, während die US-Gesundheitsbehörde FDA über das Alzheimer-Medikament des Unternehmens beriet. Der zuständige Ausschuss der FDA empfahl, das Mittel nicht zuzulassen. Die FDA folgt in der Regel den Empfehlungen des Ausschusses, ist aber nicht an sie gebunden. Am Donnerstag war die Biogen-Aktie um 44 Prozent nach oben geschossen, nachdem Aussagen von FDA-Vertretern dahingehend interpretiert worden waren, dass die Behörde gegenüber einer Zulassung aufgeschlossen sei.

November 09, 2020 06:28 ET (11:28 GMT)