MARKT USA/Leichte Abgaben - Blicke auf Berichtssaison gerichtet

Mit etwas nachgebenden Kursen dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Die Nervosität der Investoren bleibe hoch, heißt es von einem Beobachter. Belastungsfaktoren seien weiter der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die kräftig gestiegenen Zinsen an den Anleihemärkten. Allerdings richten sich die Blicke nun verstärkt auf die Berichtssaison, die langsam Fahrt aufnimmt. Im Wochenverlauf werden 54 Unternehmen aus dem S&P-500 ihre Quartalsergebnisse bekannt geben. Im Fokus stehen dabei zunächst weiter die Finanzwerte. Nach JP Morgan, der Citigroup und Wells Fargo am Freitag folgt zu Wochenbeginn die Bank of America. Am Dienstag legen Goldman Sachs sowie Morgan Stanley ihre Zahlenwerke vor.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf einen etwas schwächeren Start am Kassamarkt hin. Für Impulse könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Neben dem Empire State Manufacturing Index für Oktober wird dabei vor allem auf den Einzelhandelsumsatz für September geschaut. Daneben wird auf das Protokoll der September-Sitzung der US-Notenbank gewartet, welches am Mittwoch veröffentlicht wird.

Bei den Einzelwerten könnten die Aktien von Broadcom leicht zulegen. Das Unternehmen hat nun auch die letzte kartellrechtliche Hürde auf dem Weg zur Übernahme der CA Inc. genommen. Als letzter Regulierer habe nun auch die EU-Kommission dem Kauf zugestimmt, teilte Broadcom mit. Das Unternehmen rechnet damit, die Übernahme bis zum 5. November abschließen zu können. Die Aktie legte nachbörslich am Freitag leicht zu, ist vor der Startglocke allerdings noch nicht aktiv.

October 15, 2018 06:17 ET (10:17 GMT)