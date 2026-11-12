DAX 26.847 +0,7%ESt50 6.408 +0,2%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,60 -2,1%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 65.633 -1,5%Euro 1,1096 +0,1%Öl 92,1 -0,7%Gold 3.944 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

MARKT USA/Leichte Abgaben erwartet - Nvidia-Aktie vorbörslich unter Druck

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
509.10 EUR 12.35 EUR 2.49 %
Charts | News | Analysen
Broadcom
315.00 EUR 2.40 EUR 0.77 %
Charts | News | Analysen
CoreWeave
51.14 EUR -3.76 EUR -6.85 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
144.02 EUR -12.50 EUR -7.99 %
Charts | News | Analysen
Oracle Corp.
113.84 EUR -2.36 EUR -2.03 %
Charts | News | Analysen

Am Donnerstag deuten sich an der Wall Street leichte Abgaben an. Der Future auf den S&P-500 fällt um 0,3 Prozent, für den Nasdaq-Terminkontrakt geht es um 0,7 Prozent nach unten. Im Fokus stehen weiterhin die Entwicklungen rund um Nvidia. Die Aktie knickt vorbörslich um 5,8 Prozent ein. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass das Board von Nvidia die Entlassung von CEO Jensen Huang vorbereite. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über zwei außereheliche Affären - eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin.

Werbung

Nvidias Führungskrise dürfte angesichts der engen Verflechtung der KI-Branche die Volatilität von Technologieaktien weiter erhöhen, meint Ben Barringer von Quilter Cheviot. Kurzfristig dürfte der mögliche Abgang von Huang Nvidia aufgrund des soliden Auftragsbestands zwar nicht schaden. Angesichts der Größe von Nvidia würden sich Veränderungen im Unternehmen jedoch auf andere Technologiewerte auswirken. Cloud-Computing-Unternehmen - von denen viele von Nvidia finanziert würden - dürften zu kämpfen haben, während einige Konkurrenten von Nvidia wahrscheinlich profitieren werden, ergänzt Barringer.

Die Aktien von Coreweave (-5,7%) und Oracle (-1,9%) zeigen sich ebenfalls mit Kursverlusten, wobei Coreweave am Mittwoch um fast 25 Prozent gestiegen waren. Nvidia unterhalte enge finanzielle Verbindungen zu den beiden Konzernen, heißt es. Dagegen geht es für die Papiere von Advanced Micro Devices und Broadcom um bis zu 4,3 Prozent nach oben. Die Anleger bemühten sich, die Entwicklungen rund um Huangs Zukunft zu verarbeiten, heißt es. Konkurrenten von Nvidia schienen hier zunächst Nutznießer zu sein.

Ob vor den Entwicklungen im Technologie-Sektor die anstehenden Konjunkturdaten einen Impuls setzen werden, bleibt abzuwarten. So werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Verkauf bestehender Häuser bekannt gegeben. Daneben schauen die Anleger auf die Aussagen von Vertretern der US-Notenbank.

Werbung

Bis zur Dezember-Sitzung der Fed könne noch viel "passieren", um die Notenbank von jeglicher Zinserhöhung abzuhalten, trotz dass das Basisszenario eine Anhebung um 25 Basispunkte sein sollte, so der globale Devisen- und Zinsstratege Thierry Wizman von der Macquarie Group. Dazu zählten ein Government-Shutdown, weitere Rückgänge beim Ölpreis aufgrund eines Friedens im Iran-Krieg sowie ein weiterer Ausverkauf an den Aktienmärkten, sollte sich die KI-Story eintrüben, meint er.

Die Berichtssaison geht zudem weiter. Nach der Schlussglocke werden unter anderem Cisco und Applied Materials einen Blick in die Bücher gewähren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 05:55 ET (10:55 GMT)

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.