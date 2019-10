MARKT USA/Leichte Abgaben nach kräftigen Gewinnen zum Wochenausklang

Nachdem die Anzeichen für eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit die Wall Street am Freitag noch kräftig nach oben getrieben hatten, macht sich zum Wochenstart wieder etwas Skepsis breit. Zwar deutet sich nach dem "Mini-Deal" weiter eine Entspannung an, doch die Einschätzungen zum aktuellen Stand der Dinge bleiben unterschiedlich. Während US-Präsident Donald Trump von einer teilweisen Einigung spricht, vermeldet Peking lediglich Fortschritte in den Gesprächen. Immerhin sollen die geplanten weiteren US-Strafzölle in der kommenden Woche nicht in Kraft treten. Doch bleiben eine ganze Reihe wichtiger Fragen in den Verhandlungen weiterhin ungelöst. Es besteht zudem das Risiko, dass es wieder zu einer Verschärfung des Handelskonflikts kommen könnte.

"Der Waffenstillstand deutet darauf hin, dass die Verhandlungen zwischen China und den USA wieder auf den richtigen Weg zurückkehren", sagte Ken Cheung, Chefstratege für asiatische Währungen bei der Mizuho Bank.

Zudem könnten die Umsätze am Montag aufgrund des Feiertages "Columbus Day" etwas geringer ausfallen. Am Anleihemarkt findet aus diesem Grund kein Handel statt. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,5 Prozent. Am Freitag hatten Dow & Co noch um jeweils gut 1 Prozent zugelegt. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda.

In den Fokus rückt verstärkt die Berichtssaison, die in dieser Woche Fahrt aufnimmt. So werden am Dienstag die US-Banken Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup und JP Morgan ihre Quartalsberichte vorlegen. Zudem stehen in den kommenden Tagen die Zahlen von Coca-Cola, Johnson & Johnson und IBM an.

