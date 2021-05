MARKT USA/Leichte Abgaben nach kräftiger Erholung

Nach der kräftigen Erholungsbewegung zum Wochenschluss deuten sich an der Wall Street zu Beginn der neuen Handelswoche leichte Abgaben an. Trotz der Aussagen von Vertretern der US-Notenbank, dass es noch nicht an der Zeit sei, die Geldpolitik wieder zu straffen, weil der derzeitige Inflationsanstieg von vorübergehender Natur sein dürfte, bleibt das Thema Inflation weiter im Mittelpunkt. Die Sorgen vor einer Änderung der US-Geldpolitik hatten dem S&P-500 vergangene Woche den kräftigsten Rückgang seit Ende Februar beschert.

Die stark gestiegenen Technologie-Aktien sind besonders anfällig für Inflationsängste. Der Nasdaq-Composite ist bereits vier Wochen in Folge gefallen, seine längste Verlustserie seit August 2019. Vor diesem Hintergrund dürften die Aussagen von Fed-Mitgliedern weiterhin besonders im Fokus stehen. So wird sich am Nachmittag Fed-Vizepräsident Richard Clarida äußern.

Der Future auf den S&P-500 gibt aktuell um 0,3 Prozent nach. Die Agenda der Konjunkturdaten ist übersichtlich, es wird lediglich der Empire State Manufacturing Index für Mai bekannt gegeben.

Unter den Einzelwerten geht es für die Boeing-Aktie vorbörslich um 0,2 Prozent nach unten. Der US-Flugzeugbauer muss nach einer Anordnung der US-Luftfahrtbehörde FAA alle älteren Flugzeuge des Typs 737 einer Kontrolle unterziehen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2021 06:24 ET (10:24 GMT)