MARKT USA/Leichte Abgaben nach verlängertem Wochenende

Nach dem langen Wochenende dürfte die Wall Street am Dienstag mit Abgaben starten. Am Montag fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Für Enttäuschung sorgt das Ausbleiben eines Konjunkturprogramms in China, um die dort schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Der Markt hatte zuletzt fest mit solch einer Maßnahme gerechnet. Die chinesische Notenbank hat zwar ihren Referenzzins für Bankkredite (Loan Prime Rate - LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte nach unten genommen, doch auch hier hatte der Markt teilweise mit einer deutlicheren Leitzinssenkung gerechnet. Es geht nun verstärkt die Sorge um, eine schwache Konjunkturlokomotive China könnte negative Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben.

Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,4 Prozent. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist insgesamt sehr übersichtlich. Es werden lediglich die Baubeginne und -genehmigungen für Mai veröffentlicht. Dagegen werde schon auf die halbjährliche Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch geschaut.

Nach der jüngsten Gewinnstrecke agierten Anleger zudem vorsichtiger, heißt es. Der S&P-500 legte in der vergangenen Woche um 2,6 Prozent zu und verzeichnete damit bereits die fünfte Woche in Folge Gewinne, während der technologielastige Nasdaq-Composite seine Gewinnserie auf acht Wochen ausdehnte. Mike Wilson, Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley, merkt an, dass die Stimmung sowohl bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Investoren auf dem höchsten Stand seit über zwei Jahren liege.

June 20, 2023 06:04 ET (10:04 GMT)