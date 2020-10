MARKT USA/Leichte Erholung - Corona und Berichtssaison im Fokus

Nach der Talfahrt zur Wochenmitte dürfte es am Donnerstag an der Wall Street zu einer leichten Erholung kommen. Die weiter steigenden Corona-Neuinfektionen und die beschlossenen neuen Lockdowns sorgen aber weiterhin für tiefe Sorgenfalten unter Investoren. Denn die von vielen erhoffte wirtschaftliche Erholung dürfte damit ins Stocken geraten. Zudem werden nach der Schlussglocke mit Twitter, Apple, Facebook, Amazon und der Google-Mutter Alphabet eine ganze Reihe von Technologie-Schwergewichten ihre Quartalszahlen vorlegen. Händler sprechen von einem wichtigen Tag für die Berichtssaison.

Am Vortag hatten Frankreich und Deutschland neue Beschränkungen beschlossen, mit deren Hilfe die weiter rasant steigenden Corona-Neuinfektionen eingedämmt werden sollen. Auch in den USA wurde am Mittwoch mit 79.000 Neuinfektionen das zweite Mal in Folge eine Zunahme um über 70.000 verzeichnet.

Dazu kommt die immer näher rückende US-Wahl . In der nächsten Woche wird sich entscheiden, ob der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden Amtsinhaber Donald Trump ablösen wird. In den Umfragen liegt Biden weiter deutlich in Front.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Plus von 0,6 Prozent. Für einen Impuls könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Neben den wöchentlichen Erstanträgen steht vor allem die BIP-Veröffentlichung für das dritte Quartal im Fokus. Hier wird mit einer kräftigen Erholung gegenüber dem Vorquartal gerechnet.

Bei den Einzelwerten dominiert weiterhin die Berichtssaison. Für die Ford-Aktie geht es nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen vor der Startglocke um 6,4 Prozent nach oben. Die Visa-Aktie gewinnt 0,2 Prozent. Das Kreditkartenunternehmen sah in seinem vierten Geschäftsquartal zwar ein gestiegenes Bezahlvolumen, litt wegen der Corona-Pandemie aber unter den sinkenden Ausgaben bei internationalen Reisen.

Ebay reduzieren sich um 4,2 Prozent. Der milliardenschwere Verkauf des Kleinanzeigengeschäfts und der E-Commerce-Boom haben dem Online-Marktplatz Ebay ein starkes drittes Quartal beschert. Umsatz und Gewinn legten zu und übertrafen die Erwartungen der Analysten. Zugleich hob Ebay den Jahresausblick an. Für die Verluste machen Händler Gewinnmitnahmen verantwortlich.

October 29, 2020 07:15 ET (11:15 GMT)