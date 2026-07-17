MARKT USA/Leichte Erholung erwartet - Ölpreise wieder unter Tageshoch

20.07.26 11:59 Uhr

Trotz der andauernden Kämpfe zwischen den USA und dem Iran und den weiter steigenden Ölpreisen dürfte die Wall Street mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche starten. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich um 0,4 Prozent. Der Terminkontrakt auf den Nasdaq-100 klettert um 0,7 Prozent. Teilnehmer sprechen von einer leichten Erholung nach den Abgaben am Freitag. Die Berichtssaison rücke immer stärker in den Fokus, vor allem mit Zahlen aus dem Technologie-Sektor, heißt es. So werden im Wochenverlauf unter anderem die Google-Mutter Alphabet, IBM, Texas Instruments, Tesla, Intel und Verizon ihre Geschäftsbücher öffnen. Dies dürfte wichtige Impulse für die weitere Richtung des Marktes geben, erwarten Beobachter.

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Die Ölpreise stiegen zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Anfang Juni, kommen aber von den Tageshochs wieder zurück, nachdem der Iran mitgeteilt hatte, dass er weiter den diplomatischen Weg verfolge und Vorschläge von Vermittlern erhalten habe, was die Hoffnung auf eine Deeskalation des Konflikts nährte. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent gibt um 0,3 Prozent auf 87,84 Dollar nach, nachdem er zwischenzeitlich schon über 90 Dollar gelegen hatte.

Bei den Einzelwerten erholen sich die Aktien der Chip-Hersteller Micron Technology, Marvell Technology, Intel sowie Advanced Micro Devices im vorbörslichen Handel um bis zu 2,5 Prozent nach den deutlichen Abgaben am Freitag. Auslöser war die Veröffentlichung eines neuen Modells der chinesischen Firma Moonshot KI.

Die Veröffentlichung von Kimi K3 zeigt nach Einschätzung von BofA Securities. dass die Wettbewerbsführerschaft zunehmend vergänglicher wird. Das Modell von Moonshot habe die Parameterskala im Vergleich zu seinem K2-Modell fast verdreifacht. Die Anzahl der Parameter eines KI-Systems gilt als Indikator für die Fähigkeiten eines Modells. Die Markteinführung von Moonshot übt laut Morningstar Abwärtsdruck auf KI-Unternehmen in den Bereichen Hardware und Infrastruktur aus, da Kimi K3 eine erstklassige Modellleistung zu einem günstigeren Preis liefere.

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July 20, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)