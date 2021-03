MARKT USA/Leichte Erholung mit zurückgehenden Renditen

Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten und sich damit von den Vortagesverlusten erholen. Dazu trägt vor allem auch der Rückgang bei den Renditen bei. So war die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen am Vortag noch bis auf ein 14-Monatshoch bei 1,75 Prozent gestiegen. Aktuell liegt sie bei 1,69 Prozent. Wichtige Impulse sind zum Wochenausklang Mangelware, die Agenda der Konjunkturdaten ist leer. Vor allem die Technologiewerte dürften die Erholungsbewegung anführen. Der Sektor hatte am Vortag mit den stark gestiegenen Kapitalkosten deutlich unter Druck gestanden.

Mit Sorge wird auch auf die Verschärfung des Tons zwischen den USA und China geblickt. Es steigt die Sorge um ein erneutes Aufflammen des Konflikts zwischen den beiden Ländern. "Der Ton lässt vermuten, dass die Beziehung zwischen den USA und China genauso angespannt sein wird wie unter der vorherigen US-Regierung", so Seema Shah, Chief Strategist bei Principal Global Investors. Dies könnte erneut negative Auswirkungen auf die Lieferketten haben, ergänzt die Teilnehmerin.

Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,3 Prozent, für den Terminkontrakt auf den Nasdaq geht es um 0,6 Prozent nach oben.

Bei den Einzelwerten verliert die Nike-Aktie vorbörslich 2,5 Prozent. Der Sportartikel-Hersteller hat die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal verfehlt. Das Nike-Management geht davon aus, dass das Wachstum im laufenden vierten Quartal wieder deutlich zulegt, aber damit dürfte der Konzern hauptsächlich die pandemiebedingten Umsatzausfälle von vor einem Jahr aufholen.

Dagegen glänzte der Logistikkonzern Fedex (+3,3%) im dritten Geschäftsquartal mit einem Gewinnanstieg um nahezu das Dreifache. Der Umsatz sprang um 23 Prozent in die Höhe. Befördert wurde das starke Resultat von pandemiebedingten Online-Bestellungen und der Weihnachtssaison.

Die Amazon-Aktie steigt 0,7 Prozent. Als Exklusiv-Partner für die Spiele am Donnerstagabend hat die National Football League (NFL) mit Amazon einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, der eine Laufzeit von elf Jahren hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2021 07:07 ET (11:07 GMT)