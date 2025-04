MARKT USA/Leichte Erholung zwischen Zoll-Streit und Berichtssaison

Nach dem Kurseinbruch zu Wochenbeginn stehen die Zeichen an der Wall Street am Dienstag auf leichte Erholung. Die Futures auf den S&P-500 sowie den Nasdaq-100 klettern um 1,0 bzw. 1,1 Prozent. Auslöser für den Absturz waren Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump weiter Fed-Chairman Jerome Powell entlassen will. "Während potenzielle Risiken für die Unabhängigkeit der Fed in den vergangenen Wochen bereits Schlagzeilen gemacht haben, waren die Marktbewegungen von gestern das deutlichste Zeichen für die Anspannung der Investoren bezüglich dieses Themas", sagt Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank.

Wer­bung Wer­bung

Daneben richten sich die Blicke auf den weiter schwellenden Zoll-Konflikt zwischen den USA und China. So hatte China zuletzt Warnungen an andere Länder gerichtet, sich nicht mit den USA auf Handelsabkommen einzulassen, die Chinas Interessen schaden könnten. Die USA haben derweil den Handelsstreit ausgeweitet und erheben nun hohe Zölle auf Solarimporte aus vier südostasiatischen Ländern, in denen Hersteller vom chinesischen Festland in den letzten Jahren Fabriken errichtet haben. Die Zölle von bis zu 3.521 Prozent, die am Montag auf Solarzellenimporte aus Kambodscha, Thailand, Vietnam und Malaysia angekündigt wurden, würden die Produkte auf dem US-Markt praktisch unverkäuflich machen. Die Aktien des US-Solarherstellers First Solar steigen vorbörslich um gut 7 Prozent.

Daneben rückt die Berichtssaison verstärkt in den Fokus. Vor der Startglocke werden unter anderem 3M, Verizon und Lockheed Martin einen Blick in die Bücher gewähren. Nach Handelssende folgen die Zahlen von Elektroauto -Hersteller Tesla. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann unter anderem noch AT&T, Boeing, Alphabet, IBM, Texas Instruments und Intel auf der Agenda.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2025 05:47 ET (09:47 GMT)