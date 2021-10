MARKT USA/Leichte Gewinne erwartet - Goldman Sachs im Blick

Leicht im Plus werden die Indizes an der Wall Street am Freitag zum Start erwartet. Die Anleger konzentrieren sich verstärkt auf die Unternehmensergebnisse zum dritten Quartal, wobei sie ein Auge darauf haben, ob Inflation und Lieferkettenprobleme die Ergebnisse geschmälert haben und die Ausblicke beeinträchtigen. Vorbörslich stehen die Zahlen von Goldman Sachs im Fokus. Zudem werden vor der Startglocke der Empire State Manufacturing Index, Im- und Exportpreise sowie der Einzelhandelsumsatz publiziert. Nach Handelsstart folgt noch der Michigan-Index der Verbraucherstimmung

Der S&P-500 stieg am Donnerstag um 1,7 Prozent und verzeichnete damit den größten Anstieg an einem Tag seit März. Getrieben wurde der Markt von besser als erwartet ausgefallenen Unternehmensergebnissen und Arbeitsmarktdaten, die die Bedenken hinsichtlich der Konjunkturaussichten partiell zerstreuten. Alle fünf Großbanken, die am Vortag berichteten, haben die Erwartungen übertroffen.

Beim Ölpreis scheint kein Ende des Anstiegs in Sicht. Am Vortag hatte die IEA die Prognose für den Ölverbrauch angehoben. Ein Grund sei die Verlagerung zum Öl vom Gas, dessen Preis eine extreme Teuerung verzeichnet.

Die Aktie von Alcoa rückt um 5,7 Prozent vor. Der Aluminiumkonzern hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und einen Nettogewinn eingefahren, nachdem im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch ein Verlust verbucht worden war. Die Markterwartungen wurden dabei übertroffen.

