MARKT USA/Leichte Gewinne zur Eröffnung

Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Für den S&P-500 könnte sich damit die Rekordjagd fortsetzen, nachdem er am Vortag erneut auf einem Allzeithoch geschlossen hat. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,3 Prozent zu. Der Terminkontrakt für den Nasdaq-Composite liegt mit 0,9 Prozent noch deutlicher im Plus. Hier stützt die weitere Beruhigung am Anleihemarkt, heißt es. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen gibt weiter nach und liegt nun bei 1,65 Prozent.

"Die Dynamik bleibt positiv für Aktien", sagt Adrien Pichoud, Portfoliomanager und Chefvolkswirt bei SYZ Private Banking. "Die Fed und die Zentralbanken im Allgemeinen werden so wahrgenommen, als hätten sie es nicht eilig, die Zinsen zu erhöhen." Dies wurde durch das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Vorabend bestätigt.

Für einen Impuls könnten auch die vorbörslich anstehenden wöchentlichen Erstanträge sorgen. Sie dürften nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht für März am vergangenen Freitag die Erholung am Stellenmarkt unterstreichen.

Unternehmensnachrichten sind erneut dünn gesät. Mit einem leichten Plus dürfte die Aktie von KKR in den Handel starten. Das Beteiligungsunternehmen hatte mitgeteilt, eine Mehrheit an Therapy Brands zu erwerben, einem Softwareanbieter im Gesundheitsbereich.

Für die Papiere von Landec, einem Hersteller von Naturkostprodukten, geht es vorbörslich um 8 Prozent nach unten. Die Quartalszahlen kamen nicht gut an, sie verfehlten nettogewinnseitig die Erwartung. Zudem senkte Landec den Ausblick.

April 08, 2021 06:24 ET (10:24 GMT)