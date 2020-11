MARKT USA/Leichte Verluste voraus

Auf die sichere Seite dürften sich die Teilnehmer an der Wall Street am Donnerstag schlagen. Nach dem Dreh abwärts am Vortag dürften zum Start noch einige kleinere Gewinnmitnahmen anstehen. Als Begründung dienen neue Restriktionen wegen der Corona-Pandemie, die die ökonomischen Perspektiven verdüstern. Zugleich ist im Hintergrund die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff präsent, denn die Technologiewerte an der Nasdaq werden schwächer indiziert als die Corona-Verlierer. Trotz der Vorsicht wird die Haltung zu Einzelwerten und Branchen also von der Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff bestimmt.

Das Auf und Ab dürfte mit den Faktoren Corona-Pessimismus und Impfstoff-Optimismus noch länger anhalten, vermuten Teilnehmer. "Die Märkte versuchen zwei sehr unterschiedliche Impulse mit zwei sehr unterschiedlichen Zeiträumen einzupreisen", sagt Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management. Die positiven Nachrichten zu einem Impfstoff beträfen einen Zeithorizont über mehrere Monate und Quartale. Dem stünden die kurzfristigen Entwicklungen der Pandemie gegenüber. In den USA lag die Zahl der Neuinfizierten am Mittwoch den zweiten Tag in Folge über 170.000. In etlichen Staaten wie Kentucky, Minnesota, Wisconsin und Illinois wurden die Anti-Corona-Maßnahmen verschärft.

In dieser Gemengelage dürfen sich die Anleger einige Orientierung von Wirtschaftsdaten erhoffen. Vorbörslich stehen der Philly-Fed-Index und wöchentliche Arbeitsmarktdaten ins Haus, später folgen Immobiliendaten und Frühindikatoren.

Bei den Einzelwerten kann der Grafikchiphersteller Nvidia mit Quartalszahlen die Anleger nicht überzeugen. Die Titel büßen 1,8 Prozent ein, obwohl der Konzern mit guten Geschäftszahlen glänzte. Das Unternehmen verbuchte Rekordumsätze im abgelaufenen Quartal bei steigenden Gewinnen. Die Zahlen wie auch der Ausblick toppten die Markterwartungen. Doch zeigte sich die Gesellschaft nicht immun gegen die Coronakrise. Die Erlöse in der Automobilzubehörsparte brachen um 23 Prozent ein. Zudem stellen die US-Sanktionen gegen China eine Bedrohung für das Unternehmen dar. Umsätze mit wichtigen chinesischen Kunden ließen sich in der vierten Periode nicht wiederholen, räumte das Unternehmen ein.

