MARKT USA/Leichte Verluste zu Wochenbeginn

Problematischer Rohstoff

Der Elektro-Autohersteller Tesla gilt als Pionier in Sachen E-Mobilität. Auch wenn Elektroautos als umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Verbrennern gelten, gibt es auch in den Akkus der Fahrzeuge Materialien, die durchaus als problematisch gelten. Dabei stehen Autobauer insbesondere für die Verwendung von Kobalt immer wieder in der Kritik. Wie Tesla-Chef Elon Musk jüngst via Twitter verriet, sei es damit bei Tesla aber schon fast vorbei.