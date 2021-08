MARKT USA/Leichter erwartet - USA und China bereiten Sorgen

Erneut leichter dürften die Indizes an der Wall Street in den Handel am Freitag starten. Die Anleger sehen eine Reihe von Gründen zum Verkauf: Die Furcht wegen der Delta-Variante, die Sorge wegen einer bevorstehenden Rückführung der Anleihekäufe durch die Fed und die Beschränkungen, die Peking momentan der chinesischen Wirtschaft auferlegt.

Da es am Freitag keine Konjunkturdaten und nur wenige Unternehmenszahlen gibt, sind es die längerfristigen Themen, die den Markt prägen. Sorgen über steigende Inflationsraten und die Signale der US-Notenbank, dass sie einige ihrer Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik zurückfahren wird, belasten die Stimmung ebenso wie neue Abriegelungen zur Eindämmung des Virus, die die Lieferketten weiter unter Druck setzen könnten.

Michael Hartnett, Chefinvestmentstratege bei Bank of America, beklagt den Rezessionsmodus, in dem die Märkte sich befänden. Die US-Renditekurve, gemessen an der Differenz zwischen 5- und 30-jährigen Anleihen, befinde sich auf einem Ein-Jahres-Tief; globale Aktien mit Ausnahme von US-Technologiewerten hätten in den letzten acht Monaten unverändert tendiert; Aktien aus Schwellenländern seien in diesem Jahr im Minus; Small-Cap-Aktien brächen ein, und schließlich sei eine Reihe von Rohstoffen gegenüber ihren Höchstständen um zweistellige Prozentsätze gefallen.

Bei den Einzelwerten geht es für Applied Materials trotz Rekordzahlen im abgelaufenen Quartal bei Gewinn und Umsatz vorbörslich um 1,3 Prozent nach unten. Die Aktie des Ausrüsters der boomenden Chipindustrie liegt im bisherigen Jahresverlauf fast 50 Prozent im Plus. Applied Materials steigerte den Gewinn auf 1,72 (0,84) Milliarden Dollar und den Umsatz auf 6,2 (4,4) Milliarden Dollar und übertraf damit jeweils die Konsensschätzung.

Ebenfalls nach dem Quartalsausweis sinkt der Kurs des Textileinzelhändlers Ross Stores um 4,8 Prozent. Ross steigerte den Gewinn im zweiten Quartal von 22 Millionen vor Jahresfrist auf 494 Millionen Dollar und übertraf damit auch wieder das Vor-Pandemie-Niveau von 413 Millionen. Ähnlich sah es beim Umsatz aus. Aus dem Einzelhandelssektor waren zuletzt Signale einer Verlangsamung des Wachstums gekommen. Ross rechnet für das dritte Quartal mit einem flächenbereinigten Plus von 5 bis 7 Prozent.

