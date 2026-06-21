DAX24.925 -0,3%Est506.290 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 +4,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.910 +1,3%Euro1,1460 -0,1%Öl79,36 -1,3%Gold4.209 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX rutscht unter 25.000 Punkte -- HOCHTIEF springt in den DAX -- DroneShield, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
ASTA-Aktie nach SDAX-Aufnahme unter Druck: Rekordrally verliert an Schwung ASTA-Aktie nach SDAX-Aufnahme unter Druck: Rekordrally verliert an Schwung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKT USA/Leichtes Minus - Blicke auf USA/Iran-Verhandlungen gerichtet

22.06.26 12:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Astera Labs Inc Registered Shs
367,00 EUR 7,00 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Campbell Soup Co.
18,05 EUR -0,45 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
109,42 EUR -0,10 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
38,02 EUR -0,12 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoreWeave
102,50 EUR 0,98 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flex Ltd Registered Shs
129,84 EUR 1,50 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Insmed Inc.
82,36 EUR -0,66 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
276,60 EUR -0,40 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nebius
253,75 EUR 10,70 EUR 4,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
182,90 EUR 1,00 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pool Corp.
171,25 EUR 0,95 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
90,50 EUR -1,60 EUR -1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Teradyne Inc.
383,00 EUR -1,70 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
151,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Leichte Abgaben deuten sich zu Wochenbeginn an der Wall Street an. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 0,1 Prozent. Im Fokus stehen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für einen dauerhaften Frieden. Fortschritte bei den Verhandlungen, einschließlich der Bemühungen um eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus trotz anhaltender diplomatischer Herausforderungen bezüglich des Libanon, haben die Sorgen um die Unterbrechungen der Energieversorgung gemindert und die Befürchtungen eines breiteren Inflationsschocks verringert, heißt es von der Saxo Bank.

Der Speicherchiphersteller SK Hynix hat Samsung Electronics überholt und ist das wertvollste Unternehmen Südkoreas. Treiber dafür ist der KI-bedingte Chip-Boom. SK Hynix, ein wichtiger Lieferant von High-Bandwidth-Memory-Produkten (HBM), die in Nvidias KI-Beschleunigern verwendet werden, verzeichnete im April einen verfünffachten Anstieg des Quartalsüberschusses aufgrund der steigenden Nachfrage. In den vergangenen Jahren haben Speicherhersteller die HBM-Produktion für spezialisierte Speicher priorisiert, die für KI benötigt werden. Das Training großer Sprachmodelle macht in der Regel die Kombination von Nvidias Grafikprozessoren mit HBM erforderlich. Die Nvidia-Aktie verliert vorbörslich 0,7 Prozent.

Im Blick könnten auch diverse Veränderungen bei den Zusammensetzungen von S&P-500 und Nasdaq-100 stehen. So werden die Aktien von Flex und Marvell Technology in den S&P-500 aufgenommen. Dagegen müssen Campbell's und Pool ihren Platz in dem Index räumen. Neue Mitglieder des Nasdaq-100 werden Astera Labs, Coreweave, Nebius, Rocket Lab und Teradyne. Entnommen werden die Papiere von Charter Communications, Cognizant, Insmed, Verisk und Zscaler.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 06:26 ET (10:26 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Astera Labs und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen