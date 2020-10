MARKT USA/Leichtes Minus - Stimuli-Verhandlungen bleiben im Fokus

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Der Markt stehe weiterhin im Bann der Gespräche um ein neues US-Stimulipaket, heißt es. Die bereits seit Wochen erfolglos verlaufenden Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Allerdings schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass es noch vor der Wahl am 3. November zu einer Einigung kommt.

"Die Gespräche dominieren weiterhin die Schlagzeilen und der Markt schenkt ihnen eine erhöhte Aufmerksamkeit", so Ökonom Andrew Hunter von Capital Economics. Tristan Hanson, Fondsmanager bei M&G Investments, hält die Hoffnung auf eine Einigung vor der Wahl für "ziemlich kurzsichtig". Es erscheine wahrscheinlicher, wer immer auch gewinne, dass es erst in den nächsten Monaten zu einem neuen US-Konjunkturpaket komme.

Weiter belastet auch die weltweit rasant steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen. Die immer häufiger verhängten neuerlichen Lockdowns dürften sich zunehmend negativ auf die erwartete konjunkturelle Erholung auswirken, heißt es.

Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,4 Prozent. Für einen Impuls könnten auch die US-Konjunkturdaten des Tages sorgen. Neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe steht hier vor allem der Index der Frühindikatoren für September im Fokus.

Daneben bestimmt die Berichtssaison das Geschehen. Für die Tesla-Aktie geht es vorbörslich um 4,4 Prozent nach oben. Der Hersteller von Elektroautos übertraf im dritten Quartal die Erwartungen und bekräftigte sein Ziel, in diesem Jahr mindestens eine halbe Million Fahrzeuge auszuliefern.

Auch die Xilinx-Aktie wird mit Aufschlägen erwartet. Zwar hatte der Chiphersteller im zweiten Geschäftsquartal weniger umgesetzt und verdient als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, jedoch mehr als erwartet. Für die Titel von Lam Research geht es dagegen um 1,3 Prozent abwärts. Der Chipausrüster hatte Umsatz und Gewinn in seinem ersten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert und auch mit dem Ausblick die Erwartungen der Analysten übertroffen. Nach dem Plus am Vortag im Vorfeld der Zahlen dürfte es hier jedoch zu leichten Gewinnmitnahmen kommen.

