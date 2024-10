MARKT USA/Leichtes Minus - Zurückhaltung dominiert weiter

Die Entwicklung an der Wall Street dürfte auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt sein. Aktuell deuten sich leicht nachgebende Indizes an - der Future auf den S&P-500 fällt um 0,1 Prozent. Die Investoren treibt weiter die Frage um, ob die US-Notenbank im November erneut einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte beschließen wird. Diesen Spekulationen hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag etwas den Wind aus den Segeln genommen. Er geht von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr bei zwei verbleibenden Sitzungen des Offenmarktausschusses aus. Allerdings wird vieles vom US-Arbeitsmarktbericht für September abhängen, der am Freitag veröffentlicht wird.

Es stützen allerdings Aussagen von Powell, dass die Zinssenkungen der Fed eine sanfte Landung der US-Wirtschaft unterstützen könnten. Daher werden auch die anstehenden US-Konjunkturdaten genau beurteilt. Am Berichtstag werden nach der Eröffnung der Einkaufsmanagerindex (PMI) September für das verarbeitende Gewerbe in der zweiten Lesung bekannt gegeben. Daneben werden der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im September, die Bauausgaben für den August und die Zahl der offenen Stellen (Jolts) für den August veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von CVS Health vorbörslich um 2,2 Prozent nach oben. Der Konzern prüft Kreisen zufolge seine strategischen Optionen einschließlich einer möglichen Aufspaltung. Das Board habe Banker mit einer Prüfung beauftragt, die seit Wochen andauert, sagten mit der Situation vertraute Personen. Eine Entscheidung von CVS stehe allerdings nicht unmittelbar bevor, und es sei auch möglich, dass die Prüfung keine größeren Veränderungen für das Unternehmen nach sich ziehen könnte, so die Informanten weiter.

Die Boeing-Aktie legt um 0,4 Prozent zu. Der US-Flugzeughersteller hat fünf neue und modifizierte Aufträge vom US-Verteidigungsministerium im Wert von mindestens 8,46 Milliarden Dollar erhalten. Gleichwohl ist der Tarifstreit mit der Gewerkschaft weiterhin nicht gelöst, was für Zurückhaltung sorgt. Die Titel von Pepsico gewinnen 0,2 Prozent. Der Konzern will sein Snack-Geschäft offenbar mit der Übernahme eines Herstellers von Tortilla-Chips verstärken. Pepsico sei in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Siete Foods für über 1 Milliarde US-Dollar, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

