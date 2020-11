MARKT USA/Leichtes Plus am "Black Friday" erwartet

Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street zum Wochenausklang in den Handel starten. Am Brückentag nach "Thanksgiving" dürften jedoch viele Akteure dem Markt fernbleiben. Zumal nach dem Feiertag am Vortag nur eine verkürzte Sitzung stattfindet. Der Aktienmarkt bleibt lediglich bis 19 Uhr MEZ geöffnet, der Anleihemarkt eine Stunde länger. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich aktuell um 0,2 Prozent.

Damit dürfte sich der Dow-Jones-Index weiter in der Nähe seiner in dieser Woche erreichten Rekordstände bewegen. Der Index hatte im Wochenverlauf erstmals die Marke von 30.000 Punkten übersprungen. Vor allem die Technologiewerte dürften ihre Aufwärtstendenz fortsetzen, immerhin hatte der Nasdaq-Composite am Mittwoch die Sitzung erneut auf einem Rekordschlussstand beendet.

Trotz der weiter rasant steigenden Infektionszahlen in den USA und den zuletzt durchwachsenen Konjunkturdaten bleiben die Investoren mit Blick auf das kommende Jahr zuversichtlich, heißt es. Mit der Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen wird mit einer konjunkturellen Erholung und einer weitgehenden Rückkehr zur Normalität gerechnet.

"Die Optimisten verdrängen die Realisten", sagt Sébastien Galy, Makrostratege bei Nordea Asset Management. "Erstere glauben, dass die Wirtschaft wieder zu einem Gleichgewicht mit einer hohen Wachstumsrate zurückkehren wird und blicken damit über die angespannte Situation hinaus". Jedoch gebe es weiterhin große Sorgen mit der Corona-Pandemie in den USA. Erstmals überstieg die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Infizierten die Marke von 90.000, zudem wurden am Donnerstag mehr als 110.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden vermeldet.

Auch die Situation um die Amtsübergabe im Weißen Haus entspannt sich weiter. US-Präsident Donald Trump will das Weiße Haus verlassen, sollte das Wahlkollegium den Demokraten Joe Biden Mitte Dezember zum neuen US-Präsidenten bestimmen. Der abgewählte Präsident fügte jedoch hinzu, dass das Electoral College in dem Fall einen "Fehler" begehen würde. Trump behauptete erneut, dass es bei der Präsidentschaftswahl "massiven Betrug" gegeben habe.

Am "Black Friday", dem traditionellen Beginn des Weihnachtsgeschäfts, dürften vor allem die Einzelhandelswerte im Fokus stehen. "Angesichts des schwierigen Jahres für so viele Einzelhändler haben diese definitiv Erwartungen, einen guten Teil wieder aufzuholen", sagt Esty Dwek, Leiterin der globalen Marktstrategie bei Natixis Investment Solutions. "Der 'Black Friday' dürfte den US-Daten einen schönen Schub verleihen", ergänzt die Teilnehmerin.

