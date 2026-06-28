MARKT USA/Leichtes Plus erwartet - Einstellung der Kämpfe USA/Iran stützt

Mit leichten Aufschlägen dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Der Future auf den S&P-500 erhöht sich um 0,5 Prozent. Der Fokus liegt vor allem auf den Entwicklungen im Iran-Krieg. Die USA und der Iran haben eine Einstellung der jüngst wieder aufgeflammten Gefechte rund um die strategisch wichtige Straße von Hormus vereinbart und wollen die Friedensgespräche wieder aufnehmen. Die tagelange Gewalt hatte den die Passage für den weltweiten Ölhandel stark beeinträchtigt, auf dem sich Schiffe nun wieder frei bewegen können. Ein mögliches Gipfeltreffen zur Beilegung des Konflikts und des iranischen Atomprogramms könnte bereits am Dienstag stattfinden, wie Regierungsvertreter beteiligter Länder bestätigten.

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Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Aufschlägen, nachdem es kurzzeitig wieder Kämpfe gegeben hatte. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 1,4 Prozent auf 72,96 Dollar. "Obwohl erwartet wird, dass die kommerzielle Schifffahrt vor der Wiederaufnahme der Friedensgespräche wieder aufgenommen wird, bleibt der Verkehr durch die Straße von Hormus unter dem normalen Niveau", so Soojin Kim von MUFG. "Die Ölpreise dürften weiterhin unter Abwärtsdruck bleiben, da die geopolitische Risikoprämie weiter abgebaut wird und sich das regionale Angebot erholt."

Teilnehmer verweisen zudem auf eine Reihe wichtiger US-Konjunkturdaten, deren Veröffentlichung im Wochenverlauf ansteht. So wird der US-Arbeitsmarktbericht für den Juni aufgrund des Feiertages am Freitag bereits am Donnerstag veröffentlicht. Hier wird mit einer leichten Abschwächung bei den neu geschaffenen Stellen gerechnet. Zu Wochenbeginn ist die Agenda dagegen leer.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von SpaceX vorbörslich um 1,3 Prozent aufwärts. Die Titel sollen mit Handelsbeginn am 7. Juli in den Nasdaq-100 aufgenommen werden. Bereits ab dem Berichtstag sind die SpaceX-Aktien im Russell-100-Index vertreten.

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June 29, 2026 06:01 ET (10:01 GMT)