MARKT USA/Leichtes Plus erwartet - Technologiewerte mit Rückwind

09.07.26 11:52 Uhr

Trotz erneuter Gefechte zwischen den USA und dem Iran dürfte die Wall Street am Donnerstag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump das Ende der rund zweimonatigen Waffenruhe verkündet. Die USA bombardierten nun erneut Ziele, darunter Raketen- und Drohnenstützpunkte nahe der Straße von Hormus. Der Iran feuerte auf Kuwait und Bahrain, wo sich US-Militärstützpunkte befinden. Allerdings machte Trump deutlich, dass er keine vollständige Wiederaufnahme des Krieges plane. Der Future auf den S&P-500 steigt um 0,1 Prozent. Der Terminkontrakt auf den Nasdaq-100 erhöht sich um 0,5 Prozent, womit die Technologiewerte ihre positive Vortagestendenz fortsetzen dürften. Dies stütze das Sentiment, heißt es.

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Positiv wirkt auch, dass der Ölpreis zwischenzeitliche Gewinne wieder abgibt und sich mit leichten Abgaben zeigt. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fällt um 0,5 Prozent auf 77,65 Dollar, nachdem er am Vortag noch über der Marke von 80 Dollar gelegen hatte. "Die Kursentwicklung der vergangenen Tage macht eines deutlich: Die Märkte waren viel zu entspannt bezüglich der Risiken im Zusammenhang mit dem Abkommen - und viel zu bullish, was die schnelle Erholung des regionalen Angebots angeht", so die Analysten der ING.

Die Konjunkturagenda ist am Berichtstag recht übersichtlich. Es werden die wöchentlichen Erstanträge und der Verkauf bestehender Häuser für Juni veröffentlicht. Auf Unternehmensseite stehen unter anderem die Ergebnisse von Pepsico für das zweite Quartal im Fokus, die vor der Startglocke veröffentlicht werden. Für die Aktien von Levi Strauss geht es vorbörslich um 6,1 Prozent abwärts. Der Bekleidungskonzern hat seine Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben, doch Analysten hatten auf eine stärkere Anhebung gehofft. Levi Strauss stellt nun für das Geschäftsjahr ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,46 bis 1,52 Dollar in Aussicht, nach zuvor 1,42 bis 1,48 Dollar. Der Mittelpunkt der neuen Prognose liegt allerdings unter den 1,51 Dollar, die Analysten erwarten.

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July 09, 2026 05:52 ET (09:52 GMT)