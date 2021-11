MARKT USA/Leichtes Plus zum Wochenausklang

Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Damit sind neue Rekordstände in Sichtweite. Der Markt würde weiterhin darauf setzen, dass die Gewinne der Unternehmen nicht durch den Druck auf die Lieferketten beeinträchtigt werden, heißt es. Damit wird auch der überraschend starke Anstieg der US-Inflation weiter in den Hintergrund gedrängt. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich um 0,1 Prozent.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang übersichtlich. Eine halbe Stunde nach der Eröffnung wird der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für November bekannt gegeben. Hier wird mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Bei den Einzelwerten zeigen sich die Aktien von Spotify Technology vorbörslich mit einer wenig veränderten Tendenz. Der Audio-Streaming-Dienstleister will für einen nicht genannten Betrag Findaway übernehmen - einen Anbieter von Hörbüchern.

Mit einem Plus von 3,1 Prozent reagieren Blink Charging auf überzeugende Geschäftszahlen. Der Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge lag mit den Drittquartalsumsätzen klar oberhalb der Marktschätzungen. Allerdings fiel der Verlust auch höher als prognostiziert aus.

Für die Papiere des Elektroautobauers Rivian gibt es nach dem Börsengang am Mittwoch weiter nur eine Richtung - nach oben. Die Titel legen um weitere 4,2 Prozent auf 128,10 Dollar zu. Der Ausgabepreis hatte bei 78 Dollar gelegen und damit weit über der anfänglichen Angebotsspanne.

