DAX 25.420 +0,9%ESt50 6.105 +0,6%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,63 -1,1%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.646 +0,6%Euro 1,1195 -0,1%Öl 114,6 -1,8%Gold 4.020 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

MARKT USA/Leichtes Plus zum Wochenstart erwartet - Fed und Unternehmenszahlen voraus

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chevron Corp.
205.90 EUR -1.65 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen
ConocoPhillips
132.64 EUR -2.36 EUR -1.75 %
Charts | News | Analysen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
161.36 EUR -2.42 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen
SpaceX
132.76 EUR 1.74 EUR 1.33 %
Charts | News | Analysen

Mit einem kleinen Plus dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Teilnehmer verweisen jedoch darauf, dass die grundlegenden Sorgen über die KI-Investitionen weiterhin bestehen. Leicht stützend wirken die fallenden Ölpreise, auch wenn sich weiter keine Lösung im Iran-Krieg abzeichnet. Ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 1,5 Prozent auf 114,97 Dollar.

Werbung

Auch die Renditen am US-Anleihemarkt zeigen sich stabil auf dem zuletzt niedrigeren Niveau. Die Flucht in den "sicheren Hafen" Anleihen hatte in der vergangenen Woche für deutlich nachgebende Renditen gesorgt. Die Rendite zehnjähriger Papiere liegt kaum verändert bei 4,99 Prozent. Vor diesem Hintergrund geht es für den Future auf den S&P-500 um 0,2 Prozent nach oben.

Gleichwohl dürfte der Handel zu Wochenbeginn in ruhigen Bahnen verlaufen. Zum einen blicken die Anleger gespannt auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Es wird unmittelbar vor den Zwischenwahlen in den USA mit keiner Erhöhung der Zinsen gerechnet. Daher stehen die Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh zum weiteren Zinspfad im Fokus. Zum anderen werden im Wochenverlauf eine ganze Reihe von Technologie-Schwergewichten ihre Quartalszahlen vorlegen, darunter Microsoft, die Google-Mutter Alphabet und Intel.

Bei den Einzelwerten geht es für die SpaceX-Aktie vorbörslich um 0,7 Prozent nach oben. SpaceX hat sich nach Aussage von Elon Musk eine Fremdkapitalfinanzierung über 40 Milliarden US-Dollar gesichert. Dies werde es SpaceX ermöglichen, Grafikprozessoren (GPUs) - eine Art von KI-Chips - zu erwerben, teilte Musk auf der Plattform X mit. In den vergangenen Wochen waren die Anleger mit Blick auf die Fremdkapitalfinanzierung im KI-Sektor zunehmend nervöser geworden - insbesondere im Zusammenhang mit Neocloud-Unternehmen wie Coreweave, die sich für ihr Wachstum auf Fremdkapital stützen.

Werbung

Vor der Startglocke wird zudem Verizon einen Blick in die Bücher gewähren. Ölaktien geben mit den fallenden Ölpreisen nach. Die Anleger würden auf eine Entspannung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran setzen, heißt es. Chevron rutschten um 1,0 Prozent ab, ConocoPhillips verlieren 1,5 Prozent und ExxonMobil fallen um 1,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 06:54 ET (10:54 GMT)

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:31 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.