An der Wall Street deutet sich zu Wochenbeginn eine massive Erholung nach dem Kurseinbruch am Freitag an. Der Future auf den S&P-500 klettert um 3,0 Prozent, für den Nasdaq-Future geht es sogar um 3,8 Prozent nach oben. Die Sorgen des Marktes in Bezug auf die Künstliche Intelligenz (KI) seien damit aber nicht verschwunden, so ein Teilnehmer. Es herrschen weiterhin Zweifel an der Rentabilität der massiven KI-Investitionen. Weder die starken Nvidia-Zahlen noch der Börsengang von Anthropic hätten diese Skepsis zerstreuen können, heißt es.

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Auch bei der Anthropic-Aktie deutet sich eine Erholung an nach dem Kurseinbruch am Freitag um 8,5 Prozent. Die Aktien legen vor der Startglocke um 4 Prozent auf 92,45 US-Dollar zu und würden damit rund die Hälfte der Abschläge vom Wochenschluss aufholen. Die Papiere des Entwicklers des Chatbots Claude hatten sich während des Freitagshandels bis auf 5 Cent ihrem Ausgabepreis von 83 US-Dollar angenähert.

Teilnehmer verweisen aber auch auf die verkürzte Handelswoche an den US-Börsen. Am Donnerstag findet wegen "Thanksgiving" kein Handel statt und am Freitag lediglich eine verkürzte Sitzung. Damit dürften sich Anleger mit neuen Investments zurückhalten.

Barclays zufolge bleiben Technologieaktien trotz kurzfristig höherer Risiken vor dem Hintergrund steigender Finanzierungs- und Kapitalintensität attraktiv. Die Bewertungen von Technologieunternehmen hätten sich seit Monaten im Vergleich zu anderen US-Schwergewichten verbilligt, merken die Analysten an. Dennoch dürften Chiphersteller ihre starke Gewinn-Dynamik im kommenden Jahr fortsetzen, was ihre Aktienkurse stützen sollte, heißt es weiter.

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Obwohl die Berichtssaison weitgehend abgeschlossen ist, werden in dieser Woche noch eine Reihe von Unternehmen ihre Ergebnisse vorlegen. So wird Hewlett-Packard nach der Schlussglocke die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Aktien legen mit der allgemeinen Technologie-Erholung im Vorfeld um 6,9 Prozent zu. Am Dienstag folgen dann HP und Dell.

Daneben steht eine große Übernahme im Fokus. Crowdstrike übernimmt in einem Aktientausch Zscaler. Dabei wird das Unternehmen mit 43,9 Milliarden Dollar bewertet. Die Crowdstrike-Aktie knickt um 7 Prozent ein. Dagegen geht es für Zscaler um 12,2 Prozent nach oben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 23, 2026 05:58 ET (10:58 GMT)