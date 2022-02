MARKT USA/Meta-Absturz dürfte Rally am breiten Markt beenden

Die viertägige Rally dürfte an der Wall Street am Donnerstag abrupt zu Ende gehen. Der Aktienterminmarkt deutet einen schwächeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Die technologielastige Nasdaq könnte gar mit über 2 Prozent Abschlag unter die Räder geraten. Denn mit der Facebook-Mutter Meta Platforms erlebt die laufende Berichtssaison die erste wirklich böse Überraschung, vorbörslich bricht der Kurs um über 20 Prozent ein. Die Gesellschaft verbuchte einen unerwartet deutlichen Gewinneinbruch. Immer mehr Mitglieder des sozialen Netzwerks Facebook verlieren das Interesse an diesem, weshalb das Unternehmen mit einem langsameren Umsatzwachstum rechnet. Gleichzeitig steigen die Kosten - auch wegen der Investitionen in das "Metaversum".

Mit Spotify bricht ein weiterer einstiger Technologieliebling um 9 Prozent ein. Im vierten Quartal hatte der Musikstreaminganbieter zwar besser abgeschnitten als erwartet, doch deutet der Ausblick auf das erste Quartal auf ein schwächeres Wachstum der Abonnentenzahl hin. Zudem wollen weitere Musiker aus Protest gegen die Falschinformationen zur Coronapandemie, die von Podcaster Joe Rogan verbreitet werden, die Plattform verlassen. Spotify hatte an dem im englischsprachigen Raum überaus beliebten Podcast festgehalten.

"Ich denke, es ist eher ein Weckruf für den Markt, dass einige dieser Aktien nicht auf diesem Kurs bleiben können. Es besteht definitiv das Risiko einer Teufelsspirale", sagt Anlagestratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors. Er verweist auf die Erfahrungen der chinesischen Märkte im vergangenen Jahr als Beispiel dafür, wie einige wenige große Aktien den breiteren Indizes schaden können.

