MARKT USA/Nasdaq schwach erwartet - Tesla und Netflix enttäuschen

Leichter dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Vor allem die Nasdaq-Indizes werden voraussichtlich unter Druck stehen, da die Ergebnisse von Tesla und Netflix am Markt nicht gut aufgenommen wurden. Beide Aktie waren in den vergangenen Monaten rasant nach oben gelaufen. Nun wurden die nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlichten Ergebnisse und Kommentare als unzureichend bewertet. Tesla geben vorbörslich um 4 Prozent nach und Netflix rutschen um 8 Prozent ab.

"Netflix verfehlte die Umsatzschätzungen und gab einen niedriger als erwartet ausgefallenen Ausblick für das dritte Quartal, während die Ergebnisse von Tesla eine schrumpfende Rentabilität mit Druck auf die Margen zeigten", sagt Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank. Die Befürchtung wächst, dass eine sich verlangsamende Wirtschaft die Ausgaben der Verbraucher für bestimmte Güter wie Autos oder Streaming-Konten in der kommenden Zeit reduzieren könnte.

Daneben haben noch weitere Unternehmen Geschäftszahlen ausgewiesen. IBM fallen vorbörslich um 0,9 Prozent. Big Blue hatte im Juni-Quartal gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz wegen einer ungünstigen Währungsentwicklung aber knapp verfehlt.

United Airlines ziehen um 3 Prozent an. Sowohl der Gewinn wie auch der Umsatz fiel im zweiten Quartal der Fluggesellschaft besser als gedacht aus. Dazu erhöhte das Unternehmen den Gewinnausblick. Für Dell geht es um 0,3 Prozent nach unten. Der Computerbauer hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Moogsoft unterzeichnet, einem Anbieter von intelligenten Überwachungslösungen zur Unterstützung von Entwicklungs- und IT-Prozessen.

Pfizer zeigen sich ungerührt von der Meldung, dass eine Fabrik des Pharmagiganten in North Carolina durch einen Tornado zerstört wurde. Die Aktie gewinnt dennoch 0,3 Prozent. Am Donnerstag setzt sich der Zahlenreigen fort. Vorbörslich werden America Airlines, Johnson & Johnson und Blackstone berichten. Zu den US-Konjunkturdaten, die am Donnerstag veröffentlicht werden, gehören die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Philadelphia-Fed-Umfrage zum verarbeitenden Gewerbe für Juni.

July 20, 2023 05:57 ET (09:57 GMT)