MARKT USA/Rally dürfte weiterlaufen - Intel leichter erwartet

Nach drei Tagen mit Gewinnen stehen am Freitag die Börsenampeln für die Wall Street weiter auf grün. Befeuert wird die Kauflaune von der Berichtssaion, die ganz nach dem Geschmack der Börsianer verläuft mit starken Ergebnissen der meisten Unternehmen. "Wir haben eine Berichtssaison, die außerordentlich gut verläuft", sagt Chefstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. Zwar seien die Wirtschaftsperspektiven nicht ganz so hell wie vor drei Monaten, doch der bevorstehende Weg sei nicht so schwierig und es gebe auch viele Gelegenheitskäufe bei Rückschlägen.

Hinzu kommt, dass die Corona-Pandemie etwas an Schrecken verloren hat. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Regierungen in den USA und Europa wahrscheinlich keine Schließungen verfügen werden, die das Wachstum begrenzen - trotz steigender Fallzahlen.

Ob die gute Stimmung hält, dürfte auch von den Einkaufsmanagerindizes abhängen, die kurz nach Handelsbeginn gemeldet werden. Sowohl der Markit-Index für das verarbeitende Gewerbe wie der für den Dienstleistungssektor werden knapp unter den Vormonatswerten erwartet und weiter tief im Expansion anzeigenden Bereich.

Mit Intel hat ein Schwergewicht über den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal berichtet. Der Umsatz sank minimal, der Gewinn stieg leicht gegenüber dem Vorjahr, wobei beide Kennziffern die Erwartungen von Analysten aber übertrafen. Allerdings enttäuschte Intel mit dem Ausblick auf das laufende Vierteljahr, unter anderem mit einem erwarteten Margenrückgang. Intel geben im vorbörslichen Handel um 1,7 Prozent nach.

Positiv werden die Zahlen von Twitter (+5,2%) aufgenommen. Der Betreiber des gleichnamigen Kurznachrichtendiensts übertraf mit allen Kennziffern die Erwartungen.

Mit einem Kurssprung um 16 Prozent reagiert die Snap-Aktie auf den Zahlenausweis des Social-Media-Unternehmens, das seinen Umsatz im zweiten Quartal mehr als verdoppelte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2021 05:58 ET (09:58 GMT)