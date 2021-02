MARKT USA/Rekorde voraus - Stimuli und Berichtsaison stützen

Die Rally-Laune an der Wall Street dürfte auch am Mittwoch zum Start noch anhalten. Wie am Vortag werden erneut die technologielastigen Nasdaq-Indizes fester erwartet als der S&P-500, der indes nach aktueller Indikation immerhin leicht im Plus starten dürfte. Nach einer Verschnaufpause am Dienstag könnten damit neue Rekordhochs erreicht werden. Gegenwärtig sind es vor allem drei Faktoren, die die Wall Street oben halten. Zum einen das billionenschwere Stimuluspaket der neuen US-Regierung, zum zweiten Fortschritte in der Covid-19-Impfkampagne und drittens die Berichtssaison, in der vier von fünf Unternehmen positiv überrascht haben. Vorbörslich werden Coca-Cola, Under Armour und General Motors Zahlen ausweisen.

Mit Interesse dürften die Anleger um 14.30 Uhr MEZ auf die Verbraucherpreise blicken. Gegenwärtig ist die Inflation wieder ein Thema geworden, weil die anhaltend lockere Geldpolitik und die hohen Staatsausgaben die Teuerung anheizen können.

Am Dienstag haben nachbörslich Twitter, Lyft, Cisco und Mattel ihre Quartalsberichte vorgelegt. Die Twitter-Aktie dürfte im Plus starten. Der Kurznachrichtendienst hat das zweite Mal in seiner Unternehmensgeschichte ein Quartal mit einem Umsatz von über einer Milliarde Dollar abgeschlossen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer erhöhte sich um 27 Prozent auf 192 Millionen, was allerdings etwas unter den Analysten-Erwartungen lag.

Lyft machen vorbörslich einen Sprung um rund 12 Prozent. Der Fahrdienstvermittler hatte im vierten Quartal coronabedingt zwar einen deutlichen Umsatzrückgang zum Vorjahr vermeldet, der jedoch die Markterwartungen etwas übertroffen hat. Zudem verbesserten sich die Umsätze gegenüber dem Vorquartal deutlich.

Dagegen geben Cisco 4,7 Prozent ab. Der Technologiekonzern hat im zweiten Geschäftsquartal zwar die Markterwartungen übertroffen, doch blieben die Umsätze in bestimmten Segmenten hinten den Erwartungen zurück.

Mattel werden mit Aufschlägen erwartet. Der Spielzeug-Hersteller blickt auf ein gutes Schlussquartal zurück, in dem die Erwartungen der Wall Street übertroffen wurden.

February 10, 2021