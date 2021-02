MARKT USA/Rekordjagd dürfte weitergehen

Die jüngste Rekordjagd an der Wall Street dürfte nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag weitergehen. Weiter stützen die Aussichten auf zusätzliche fiskalische Stimulierungsmaßnahmen und die anhaltende Unterstützung durch die Zentralbanken, um eine breite wirtschaftliche Erholung zu ermöglichen. Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen noch in dieser Woche eine legislative Vorlage von US-Präsident Joe Bidens Stimuluspaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar anfertigen.

Auch die Einführung weiterer Impfstoffe, der Rückgang der Covid-19-Infektionszahlen in vielen Ländern und die fortschreitenden Impfungen stärken das Vertrauen in eine baldige Überwindung der Coronavirus-Pandemie.

Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,4 Prozent. Auf Schlusskursbasis am Freitag hatten alle drei Leitindizes neue Allzeithochs markiert. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist relativ übersichtlich. Es wird lediglich der Empire State Manufacturing Index für Februar veröffentlicht. Hier wird mit einem Anstieg gerechnet.

Besonders die Energiewerte dürften mit der Kältewelle in den USA im Blickpunkt stehen. "Diese arktischen Temperaturen erhöhen die Nachfrage nach Öl und Heizung. Das ist eindeutig etwas, das man beobachten muss", sagt Carsten Brzeski, globaler Leiter des Makro-Research der ING Groep.

Auch die US-Berichtssaison bleibt weiter im Fokus. "Die bislang vorgelegten Ergebnisse haben überwiegend deutlich über den Erwartungen gelegen", sagt Charles Hepworth, Investment- Director bei GAM Investments. Starke Unternehmenszahlen und der Beginn der Impf-Kampagnen haben die Investoren dazu veranlasst, optimistischer zu werden, was die am stärksten von der Pandemie betroffenen Sektoren betrifft, ergänzt der Teilnehmer.

February 16, 2021 06:14 ET (11:14 GMT)