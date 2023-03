MARKT USA/Schwächer erwartet - Fokus auf vorbörslichen Daten

Die Aktienfutures an der Wall Street geben am Mittwoch vor der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze und der Erzeugerpreise deutlich nach. Allerdings deutet die geringere Volatilität an den Staatsanleihemärkten auf ein Nachlassen der Ängste im Finanzsektor und eine geringere Unsicherheit über die Politik der US-Notenbank hin. Gegenwärtig erwartet der Markt, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 22. März die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird - dies jedoch unter der Voraussetzung, dass die vorbörslichen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und den Erzeugerpreisen keinen Schock auslösen.

Die Deutsche Bank sagt, dass "die Investoren ihre Vorhersagen über eine baldige Pause bei den Zinserhöhungen zurückgenommen haben, nicht zuletzt nachdem der US-Verbraucherpreisindex erneut an die hohe Inflation erinnert hat". Die Daten waren am Dienstag publiziert worden. Der Markt sei zwar noch weit von dem Zustand entfernt, der am vergangenen Mittwoch vor dem SVB-Kollaps geherrscht habe, so die Bank. Doch die Sorgen über eine Ansteckung der Banken ließen allmählich nach und es kehre wieder etwas Optimismus an die Finanzmärkte zurück.

Die am Mittwoch nachgebenden Futures auf die Aktienindizes belegen indes, dass auch weiterhin mit einem wechselhaften Handel zu rechnen ist. Am Vortag waren die Börsen noch mit Gewinnen aus dem Handel gegangen.

Eine Gewinnwarnung hat die Aktie von Guess? im nachbörslichen Handel am Dienstag kräftig nachgeben lassen. Die Aktien verloren 6,8 Prozent. Der finanziell angeschlagene Großhändler Boxed wägt derweil ab zwischen einem Verkauf des Unternehmens oder einem Insolvenzantrag. Boxed sacken vorbörslich um 32 Prozent ab. Ein enttäuschender Ausblick drückt den Kurs des Technologieunternehmens Luna um 5,4 Prozent. Dagegen zeigte sich Smartsheet (+11,2%) nach einem starken vierten Quartal zuversichtlich, auch im ersten Quartal kräftig zu wachsen.

March 15, 2023 06:47 ET (10:47 GMT)