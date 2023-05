MARKT USA/Schwelender Schuldenstreit dürfte Börse weiter belasten

Zum Start in den Dienstagshandel zeichnen sich an den US-Börsen kleine Verluste ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Der noch immer nicht beigelegt Streit um die Erhöhung der Schuldenobergrenze der USA dämpft weiter die Kauflaune, wie Marktteilnehmer sagen.

Der Schuldenstreit sei derzeit offenbar das einzige Thema am Markt, merkt SPI Asset Management dazu an. Und die Analysten von Hargreaves Lansdown erläutern die Folgen, die eine ausbleibende Einigung hätte: Die USA könnten die Zinsen auf ihre Anleihen nicht mehr zahlen, was die Marktzinsen steil in die Höhe treiben und "Schockwellen" durch die Weltwirtschaft jagen würde. Die sich bislang abzeichnende milde Rezession würde sich in einen Sturm verwandeln und die "finanzielle Glaubwürdigkeit" der USA in ihren Grundfesten erschüttert, so das düstere Szenario.

Vor diesem Hintergrund scheint es fraglich, ob Konjunkturdaten viel Beachtung finden. Veröffentlicht werden am Dienstag die Mai-Einkaufsmanagerindizes für den verarbeitenden und den nicht-verarbeitenden Sektor in erster Lesung sowie die April-Daten zu den Neubauverkäufen.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn, nachdem die Bilanzsaison zum ersten Quartal beendet ist. Unter den Einzelwerten verlängern Pacwest den guten Lauf und gewinnen weitere 12,4 Prozent, nachdem der Kurs am Montag um fast 20 Prozent zugelegt hatte. Die angeschlagene Bank hatte mitgeteilt, dass sie ein Immobilienportfolio im Wert von 2,6 Milliarden Dollar verkaufen werde.

Nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung verlieren Guardant Health fast 8 Prozent. Lifecore Biomedical verteuern sich um 17,4 Prozent. Das Unternehmen hat eine Finanzierungsvereinbarung mit seinem Kunden Alcon abgeschlossen. Der Movella-Aktie verhilft die Nachricht vom Kauf eines Aktienpakets durch den CFO des Unternehmens zu einem Plus von 16,7 Prozent.

