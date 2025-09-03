MARKT USA/Sinkende Renditen stützen Börse weiter
Werte in diesem Artikel
Die weiter sinkenden Rentenrenditen dürften die Wall Street auch am Donnerstag stützen. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Zuletzt etwas schwächere Arbeitsmarktdaten hatten die Zinssenkungsfantasie erneut steigen und die Anleiherenditen somit sinken lassen. Eine erste Zinssenkung im September durch die Federal Reserve gilt mittlerweile mit einer eingepreisten Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent als gesichert. Noch vor der Startglocke werden mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht für August und den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten weitere Signale vom Jobmarkt gesendet, der zuletzt klare Zeichen einer Abkühlung gezeigt hatte. Am Freitag folgt der offizielle Arbeitsmarktbericht für den vergangenen Monat. "Der Markt muss sich noch immer durch herausfordernde Wirtschaftsdaten kämpfen", sagt CFRA-Marktstratege Sam Stovall. Unterdessen wird der Kandidat von US-Präsident Donald Trump für den Vorstand der US-Notenbank, Stephen Miran, am Donnerstag vor einem Senatsausschuss erscheinen.
Unter den Einzelaktien fallen Salesforce vorbörslich um 6,6 Prozent. Der Arbeitsmarktdienstleister hat in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet, der Ausblick für das laufende Quartal fiel jedoch etwas enttäuschend aus. Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat nach der vielbeachteten Übernahme des Netzwerkausrüsters Juniper Networks besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt. Der Kurs legt um 3,5 Prozent zu.
September 04, 2025 06:36 ET (10:36 GMT)
