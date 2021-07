MARKT USA/Spannungen USA-China dürften Stimmung dämpfen

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in die neue Woche kleinere Kursverluste ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet bis etwas leichter, allerdings waren am Freitag dank guter Unternehmenszahlen neue Rekordstände verzeichnet worden.

Auch in der neuen Woche dürfte das Interesse der Anleger vor allem der Bilanzsaison gelten. Nach Börsenschluss am Montag wird Tesla Zahlen vorlegen. Im weiteren Verlauf der Woche werden Quartalsausweise von Technologie-Giganten wie Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft erwartet. Dazu steht am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank auf der Agenda und am Donnerstag mit dem US-BIP für das zweite Quartal ein wichtiges Konjunkturdatum. Am Montag werden konjunkturseitig nur die Neubauverkäufe aus dem Juni veröffentlicht.

Etwas auf der Stimmung lastet die Befürchtung, dass sich die Spannungen zwischen China und den USA verschärfen könnten, nachdem Peking Washington vorgeworfen hat, verantwortlich für den Stillstand in den Beziehungen zwischen beiden Ländern zu sein. Dazu kommt, dass China harte regulatorische Maßnahmen gegen heimische Unternehmen ergriffen hat und damit die heimischen Aktienmärkte am Montag auf Talfahrt schickte.

Am Devisenmarkt steht Bitcoin im Fokus. Die Kryptowährung hat über das Wochenende eine Rally erlebt und ist auf den höchsten Stand seit fünf Wochen gestiegen. Hintergrund für den Schub sind Aussagen namhafter Personen aus der Wirtschaft. Am Wochenende sagte Twitter-CEO Jack Dorsey , er wolle Bitcoin in Produkte von Twitter integrieren, Bitcoin sei "die Zukunft von Twitter". Auch Cathie Wood von der Investmentgesellschaft ARK Invest stützte die Kryptowährung, denn für ihren ARK Next Generation Internet ETF hat sie zusätzliche Anteile des Grayscale Bitcoin Trust erworben. Gerüchteweise will überdies Amazon noch in diesem Jahr Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Befeuert wurden diese Gerüchte von einer Stellenanzeige, in der Amazon einen Kryptowährungsspezialisten sucht.

July 26, 2021 06:24 ET (10:24 GMT)