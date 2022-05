MARKT USA/Stagflationssorgen dürften US-Börsen weiter fest im Griff halten

An der Wall Street ist auch am Donnerstag keine Trendwende in Sicht. Denn der Aktienterminmarkt deutet eine leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt an. Damit dürfte die jüngste Talfahrt mit neuen Jahrestiefs andauern. Noch immer wird an der Börse diskutiert, ob nach den jüngsten Inflationsdaten in den USA der Gipfel der Preissteigerungen erreicht ist. Die Unsicherheit darüber belastet den US-Aktienmarkt, denn bei der Diskussion über die Inflationsentwicklung schwingt stets die Frage mit, ob die US-Notenbank bei der Eindämmung der Inflation die Gangart verschärfen werde. Damit bleiben die Stagflationsängste bestehen und damit Argumente gegen den Kauf von Aktien.

"Das bedeutet, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik möglicherweise zu stark straffen muss, was zu einer drastischen Konjunkturabschwächung führen könnte, aber es bedeutet auch, dass die Wirtschaftsprognosen für den Technologiesektor und einige andere Bereiche nun als viel zu optimistisch angesehen werden", erläutert Makrostratege Sebastian Galy von Nordea Asset Management. Nach den zuletzt zwar leicht gesunkenen, aber noch immer höher als prognostiziert ausgefallenen Verbraucherpreisen dürften die nun anstehenden Erzeugerpreise die Diskussion weiter befeuern. Auch hier soll der Inflationsdruck nachlassen.

