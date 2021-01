MARKT USA/Stimmung weiter gut - Arbeitsmarktdaten im Fokus

Vor der noch vor Handelsbeginn an der Wall Street anstehenden Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für Dezember zeichnen sich weitere Kursgewinne ab. Die Aussicht auf weitere konjunkturstimulierende Maßnahmen unter der in Kürze beginnende Ägide des neu gewählten demokratischen US-Präsidenten Joe Biden sorgt weiter für Kauflaune, nachdem an den beiden Vortagen von Dow & Co bereits neue Rekordhochs erreicht wurden.

"Wir sehen das als aus politischer Sicht sehr schöne Ausgangslage für die Märkte", sagt Anlageexperte Stephane Monier von Lombard Odier und ergänzt, die neue Regierung werde sich von der vorherigen unterscheiden in Hinsicht auf Berechenbarkeit statt Sprunghaftigkeit und internationale Kooperation statt Isolation. Günstig sei zudem, dass die Mehrheit im Senat für die Demokraten dünn sei, weil das die Möglichkeiten Bidens wiederum begrenze, was Maßnahmen wie Steuererhöhungen betreffe.

Zur fortdauernd zuversichtlichen Stimmung trägt auch bei, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump in einer Videobotschaft angekündigt hat, für einen geordneten Wechsel im Amt zu sorgen.

Hinzu kommt die Nachricht, dass der von Biontech und seinem Partner Pfizer entwickelte Impfstoff auch Antikörper bildet, die gegen die in Großbritannien und Südafrika verbreiteten Mutationen des Corona-Virus schützen. Das zeigten Ergebnisse einer In-Vitro-Studie. Außerdem darf Biontech in Europa aus einer Impfstoffampulle ab sofort 6 statt 5 Dosen ziehen und verimpfen. Biontech liegen vorbörslich auf Nasdaq.com 5,7 Prozent im Plus, Pfizer 0,6 Prozent.

Im Fokus steht derweil der US-Arbeitsmarktbericht, der immer das Potenzial hat, die Tagesrichtung mitzubestimmen. Ökonomen erwarten, dass sich wegen der Pandemie der Stellenzuwachs im Dezember deutlich verlangsamt haben dürfte. Sollte es so auch kommen, dürfte das wiederum den Spekulationen auf neue Hilfen für die Wirtschaft zuträglich sein.

