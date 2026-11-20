Die Talfahrt der Wall Street dürfte am Freitag in eine neue Runde gehen. Der Aktienterminmarkt deutet einen leichteren (S&P-500) bis sehr schwachen (Nasdaq) Handelsbeginn am Kassamarkt an. Am Vortag waren die Börsen im Verlauf gehörig unter Druck geraten, weil der Billionen-Dollar-Börsengang von Anthropic die KI-Ängste nicht lindern konnte. Marktbeobachter räumen aber ein, dass griffige Begründungen für die aktuellen Marktbewegungen schwierig seien. Es sehe nicht nach einer positiven Trendwende am Aktienmarkt aus, heißt es. Selbst das Argument, Anleger veräußerten Teile ihres Portfolios, um Anthropic-Aktien zu kaufen, verliert an Stichhaltigkeit: Die Aktie des Claude-Entwicklers verliert vorbörslich 7,2 Prozent.

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"Selbst die Bären hatten nach Nvidia und Anthropic mit einer Art Erholungsrally gerechnet", tut sich Marktstratege Lorenzo Di Mattia des Hedgefonds Sibilla Global Capital mit einer Erkärung der Talfahrt schwer. Es dränge sich der Eindruck auf, dass der KI-Boom mit dem von Hybris geprägten Niedergang von Jensen Huang bei Nvidia seinen Höhepunkt erreicht habe. Huang habe ein Vakuum hinterlassen. Händler sprechen von einem breiten Ausverkauf im Technologiesektor und nicht von einer Umschichtung innerhalb des KI-Sektors. Der Markt habe schlichtweg die Hoffnung verloren, dass die KI-Ausgaben weiter so rasant wachsen können - insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Zinsen voraussichtlich steigen werden, heißt es im Handel.

"Anthropic ist in einer chaotischen Zeit an die Börse gegangen. Die Entwicklung der Aktie in den kommenden Tagen und Wochen könnte einer der klarsten Tests dafür sein, ob Anleger glauben, dass die enormen Summen, die in KI investiert werden, letztlich attraktive Renditen erzielen werden", sagt Marktstratege Dan Coatsworth von AJ Bell.

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DJG/flf/ros

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November 20, 2026 06:45 ET (11:45 GMT)