MARKT USA/Taubenhafte Fed dürfte Aktien weiter stützen

Die Wall Street dürfte am Donnerstag weiter von den taubenhaften Aussagen der US-Notenbank vom Vortag profitieren. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt an.

Die Federal Reserve hatte am Mittwoch zwar das aktuelle Zinsniveau bekräftigt, aber für das kommende Jahr Zinssenkungen um insgesamt 75 Basispunkte und weitere Zinssenkungen in den beiden Folgejahren in Aussicht gestellt. Ferner signalisierten die Währungshüter, dass sich die Inflation schneller als erwartet abschwächt. Darauf war es mit den Aktienkursen kräftig aufwärts gegangen. Der Dow-Jones-Index erreichte ein Rekordhoch. Am Anleihemarkt sanken die Renditen, und der Dollar wertete deutlicher ab.

Am Donnerstag muss der Markt eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten. Im Blick dürften besonders die Einzelhandelsumsätze aus dem November stehen. Sie geben Auskunft über den für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsum. Veröffentlicht werden ferner die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, die Im- und Exportpreise aus dem November und die Oktober-Daten zu den Lagerbeständen. Anleger dürften auch nach Europa schauen, wo Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank und der Bank of England auf der Agenda stehen.

Unter den Einzelwerten am Aktienmarkt sacken Adobe vorbörslich um 5,7 Prozent ab, nachdem das Software-Unternehmen bei Vorlage von Zahlen zum vierten Geschäftsquartal einen enttäuschenden Ausblick auf sein laufendes erstes Quartal gegeben hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2023 06:27 ET (11:27 GMT)