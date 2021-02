MARKT USA/Technologiewerte dürften Rally weiter befeuern

Auch zur Wochenmitte scheint noch kein Ende der Rally an den US-Börsen in Sicht. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten weitere Gewinne an, wobei vor allem Technologiewerte die Nase vorn haben dürften.

Der Sektor erhält Rückenwind von guten Geschäftszahlen zweier Schwergewichte der Branche. Sowohl die Google-Mutter Alphabet als auch Amazon.com haben am Dienstag nach Börsenschluss Rekordumsätze vermeldet. Die Alphabet-Aktie legt im vorbörslichen Handel um 7,4 Prozent zu. Bei Amazon wird die Freude über die guten Zahlen etwas getrübt dadurch, dass Unternehmensgründer und CEO Jeff Bezos seinen Rücktritt angekündigt hat. Die Aktie tendiert vorbörslich kaum verändert.

Für den Mittwoch sind weitere Quartalsausweise aus dem Technologiesektor angekündigt, darunter vorbörslich von Spotify. Nach der Schlussglocke werden Qualcomm, Ebay und Paypal Zahlen vorlegen.

Am breiten Markt stützt derweil - neben der lockeren Geldpolitik der US-Notenbank und rückläufigen Corona-Neuinfektionen - die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli der US-Regierung unter dem neuen Präsidenten Joe Biden. Dieser plant ein Maßnahmenpaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar. Der Vorschlag der oppositionellen Republikaner käme die Steuerzahler nur etwa halb so teuer. Die regierenden Demokraten dürften in den kommenden Tagen entscheiden, ob sie ein umfangreicheres Hilfsprogramm im Alleingang durchpeitschen. Wichtiger als der Umfang des Pakets sei, dass es rechtzeitig komme, denn die US-Wirtschaft brauche dringend Unterstützung, meint dazu Seema Shah, Chef-Strategin bei Principal Global Advisors.

Zeugnis von der Dringlichkeit der Hilfen dürften die Konjunkturdaten des Tags ablegen. Vor Handelsbeginn steht der ADP-Arbeitsmarktbericht für Januar zur Veröffentlichung an, der als Indikator für den offiziellen Bericht der US-Regierung am Freitag gilt. Nach der Startglocke folgen die Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM für den Service-Sektor.

February 03, 2021 06:43 ET (11:43 GMT)