MARKT USA/Technologiewerte dürften Wall Street belasten

Nach den Aufschlägen der vergangenen zwei Tage deuten sich am Mittwoch an der Wall Street leichte Verluste an. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine etwas leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt hin. Neben schwachen Daten aus Europa, die auf eine weitere Abkühlung der Konjunktur hindeuten, liegt Anlegern eine Entscheidung zum Technologiesektor schwer im Magen. Denn die US-Regierung hat eine Untersuchung zur Marktmacht führender Internetkonzerne angekündigt. Die Prüfung richte sich gegen Suchmaschinenanbieter, soziale Netzwerke und Onlinehändler, erklärte das Justizministerium. Die EU-Kommission hat in diesem Zusammenhang bereits mehrfach Milliardenstrafen gegen Google verhängt. Nun könnten empfindliche Strafen auch in den USA Folgen. Google, Facebook, Amazon und andere Aktien des Sektors liegen vorbörslich zum Teil deutlich im Minus. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik in den USA und Europa stütze aber übergeordnet die Stimmung, heißt es im Handel.

