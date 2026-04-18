MARKT USA/Technologiewerte mit Rückenwind erwartet

An der Wall Street zeichnet sich zum Handelsbeginn am Freitag kein einheitliches Bild ab. Während die technologielastige Nasdaq freundlich in den Tag starten dürfte - befeuert von soliden Geschäftszahlen von Sektorwerten -, deutet der Aktienterminmarkt für den breiter aufgestellten S&P-500 einen unveränderten Handelsbeginn an. Die Sorgen über schleppende und undurchsichtige Verhandlungen zur Beendigung des Irankrieges treten etwas in den Hintergrund, zumal US-Präsident Donald Trump eine um drei Wochen verlängerte Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon verkündet hat. Die größten Sorgenfalten - gerade mit Blick auf weiter steigende Ölpreise - liefert gleichwohl die andauernde Blockade der Straße von Hormus.

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"Mit Beginn der Berichtssaison rücken die Fundamentaldaten wieder in den Vordergrund", urteilt Marktstratege David Laut von Kerux Financial. Er spricht von "einer willkommenen Entwicklung für Aktien, die in den vergangenen zwei Monaten eng an den Ölpreis gekoppelt waren." Positiv für den Technologiesektor werden die starken Geschäftszahlen der deutschen SAP, vor allem aber von Intel genannt. Die Aktien schießen vorbörslich um 27,7 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hat für das zweite Quartal einen unerwarteten Gewinn in Aussicht gestellt und mit seiner Prognose die Markterwartungen übertroffen.

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April 24, 2026 06:34 ET (10:34 GMT)