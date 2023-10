MARKT USA/Überfall auf Israel dürfte Wall Street belasten

Der Überfall der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel dürfte zu Wochenbeginn für nachgebende Kurse an der Wall Street sorgen. An den Finanzmärkten geht die Angst vor einer Eskalation im Nahen Osten um. Die Befürchtungen neuer Sanktionen gegen den Iran, einem finanziellen Unterstützer der Hamas, treiben die Ölpreise für Brent und WTI um bis zu 3,0 Prozent nach oben. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich mit einem Abschlag von 0,6 Prozent. Am US-Anleihemarkt findet am Montag wegen des "Columbus Day" kein Handel statt.

"Geopolitische Risiken halten sich in der Regel nicht lange an den Märkten, aber es gibt viele Auswirkungen zweiter Ordnung, die sich in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren aus den Entwicklungen dieses Wochenendes ergeben könnten", sagt Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank. Daher könnte sich der Fokus in dieser Woche rasch wieder auf geldpolitische Themen und Unternehmensmeldungen verlagern. So startet am Freitag in den USA die Berichtssaison für das dritte Quartal mit den Ergebnissen von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo.

Die Märkte hatten letztlich positiv auf den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag reagiert. Es setzte sich die Auffassung durch, dass dieser den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank nicht beeinflussen wird. Vor diesem Hintergrund stehen die US-Erzeuger- und Verbraucherpreisdaten für September am Mittwoch bzw. Donnerstag im Fokus. Hier wird auf weitere Hinweise über einen nachlassenden Preisdruck gehofft, der weitere Zinserhöhungen der Fed in diesem Jahr unwahrscheinlicher machen dürfte.

Bei den Einzelwerten verlieren die Aktien von Walt Disney vorbörslich 0,6 Prozent. Der aktivistische Investor Nelson Peltz plant einen neuen Vorstoß für Sitze im Board von Disney, nachdem die Aktien stark gefallen sind. Es wird erwartet, dass Trian Fund Management, einer der größten Disney-Investoren mit einem Anteil von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar, mehrere Sitze fordern wird - darunter auch einen für Peltz, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Die Aktien von Shift Technologies knicken um 85,3 Prozent ein. Der Gebrauchtwagenhändler hatte mitgeteilt, dass er Gläubigerschutz beantragen wolle. Zwei Standorte in Kalifornien seien geschlossen und der Betrieb der Webseite eingestellt worden.

