MARKT USA/Uneinheitlich - S&P-500 könnte Rekordjagd fortsetzen

Mit einer uneinheitlichen Tendenz dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Dabei könnte der S&P-500 erneut auf ein Rekordhoch klettern. Für den Nasdaq-Composite dürfte es nach dem kräftigen Vortagesplus dagegen leicht nach unten gehen. Der Markt werde weiter von Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank gestützt, die an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten will. Erst am Vortag hatte Fed-Chairman Jerome Powell klar gemacht, dass es noch einer deutlichen Konjunktur-Erholung bedürfe, bevor die Fed ihre unterstützende Geldpolitik zurückfährt.

"Es war eine weitere Woche, die uns daran erinnert hat, wie abhängig wir von politischer Unterstützung sind", so Georgina Taylor, Multi-Asset-Fondsmanagerin bei Invesco. "Einige der Kommentare aus den USA haben die Ansicht des Marktes zementiert, dass die Politik nicht so bald umschwenken kann, und das hat den Aktienmarkt unterstützt."

Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,1 Prozent. Der Index könnte die dritte Woche in Folge mit einem Plus beenden - es wäre die längste Gewinnstrecke seit Mitte Oktober. Für einen Impuls könnten auch die vorbörslich anstehenden US-Erzeugerpreise sorgen.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von Levi Strauss vorbörslich um 3,9 Prozent nach oben. Der Jeans-Hersteller hatte besser als erwartete Geachäftszahlen vorgelegt und sich zudem optimistisch für das laufende zweite Quartal geäußert.

Die Titel von Crown Holdings gewinnen 3 Prozent. Der Verpackungsmittelhersteller hat den Verkauf des Großteils seines Geschäfts European Tinplate für 2,3 Milliarden Dollar an das Beteiligungsunternehmen KPS Capital Partners mitgeteilt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2021 06:25 ET (10:25 GMT)