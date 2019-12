MARKT USA/Unwägbare US-Handelspolitik lastet auf Aktien

Die US-Aktienmärkte dürften nach dem schwachen Vortag auch am Dienstag im Minus starten. Die Teilnehmer stehen weiter im Bann der US-Handelspolitik. US-Präsident Donald Trump äußerte auf einer Pressekonferenz in London Zweifel an einem baldigen Deal mit China. Erstmals sagte er sogar, dass er Gefallen daran finde, ein Abkommen erst nach den Wahlen kommendes Jahr abzuschließen.

Zuvor hatte Trump überdies mit Strafzöllen auf französische Produkte wegen der Pläne einer europäischen Digitalsteuer gedroht, die laut Trump unfairerweise US-Konzerne wie Apple oder Alphabet bedrohen würden. "Die Investoren sind zunehmend besorgt wegen der handelspolitischen Ankündigungen der USA", sagt Investmentmanger James Athey von Aberdeen Standard Investments. Eigentlich habe man damit gerechnet, dass im kommenden Wahljahr die Töne zurückhaltender ausfallen würden.

Am Vortag hatte Trump neue Strafzölle für Stahl und Aluminium aus Brasilien und Argentinien angekündigt mit der Begründung, diese Länder ließen ihre Währungen künstlich abwerten.

Aktien, die von einer geplanten Digitalsteuer betroffen wären, liegen im Minus, allerdings halten sich die Verluste bislang in Grenzen. So fallen Apple vorbörslich um 0,8 Prozent, Alphabet geben sogar nur 0,2 Prozent ab, nachdem die Citigroup den Wert mit "Buy" wiederaufgenommen hat.

Für den Dow-Jones-Wert United Health könnte es nach unten gehen. Das Unternehmen hat seine Ergebnisprognose 2020 präzisiert und sieht den Ausblick in der Mitte der Spanne knapp unter den bislang kursierenden Schätzungen.

Eine Kursexplosion dürfte es bei Audentes Therapeutics geben. Die japanische Astellas Pharma hat ein Übernahmegebot unterbreitet.

December 03, 2019 06:36 ET (11:36 GMT)